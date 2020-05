Disavventura sul Monte di Pale per due escursionisti: salvati dall'elicottero

Si erano avventurati sul Monte di Pale, Foligno, per raggiungere la famosa croceposta sulla cima del monte nel 1900. Alle ore 17 di oggi una coppia di escursionisti è rimasta bloccata sull'orlo di un dirupo, impossibilitata a ritornare sul sentiero percorso per scenere dalla croce. Il loro repcupero, dapprima tentato via terra da un Vigile della sauqadra di Foligno che ha provato a raggiungerli, arranpicandosi a fatica sul posto, è poi avvenuto tramite un elicottero dei Vigili del Fuoco, che li ha condotti in luogo sicuro. I due sono apparsi in buone condizioni, ma spaventati.

