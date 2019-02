Disavventura giudiziaria per il commercialista indagato per i falsi documenti prodotti dal cliente

Commercialista marchiato come “infedele” da una sentenza di condanna (in primo grado) per aver falsificato dei documenti fiscali, risulta innocente in appello e la prova della sua non colpevolezza era già nel fascicolo processuale, ma nessuno se n’era accorto.

Il commercialista aveva preparato la dichiarazione dei redditi del cliente e l’aveva inoltrata per via telematica, con tanto di ricevuta di corretta ricezione e poco dopo aveva comunicato al cliente, con il foglio dell’Erario, quanto avrebbe dovuto pagare di tasse per quell’anno.

Passano i mesi e un giorno il commercialista riceve una visita della Guardia di finanza e la comunicazione da parte delle procura perugina che è ufficialmente indagato per aver realizzato e presentato al cliente una documentazione falsa con la quale attestava l’invio della dichiarazione dei redditi e che per la stessa non c’erano problemi. Secondo il cliente, invece, la dichiarazione non era proprio stata inviata. E per questo aveva denunciato il professionista.

Le indagini si svolgono velocemente e il commercialista finisce davanti al giudice e viene condannato.

Dopo la condanna l'uomo cambia legale e si affida all’avvocato Angelo Lonero. E nella preparazione del ricorso saltano subito agli occhi alcune incongruenze. Intanto nel fascicolo, a firma del commercialista, c’è la ricevuta dell’invio telematico della dichiarazione dei redditi e la risposta dell’Erario che è tutto a posto con indicato l’ammontare delle tasse da pagare. Un atto che contrasta palesemente con la ricevuta ritenuta falsa: non coincidono le date di emissione, non risulta copia tra gli atti del commercialista, la ricevuto fasulla sembrava uguale ad una in possesso del commercialista, per date e firma, ma relativa ad un altro cliente e, soprattutto, rispetto alla cifra indicata dall’Erario risultava pagata solo una parte.

I giudici di appello hanno tenuto conto di queste divergenze e hanno assolto il professionista. Che ha pronta una denuncia per calunnia nei confronti dell’ex cliente.