Disastro nella notte in via Marconi, centra le auto in sosta e si ribalta sulla corsia opposta

Incidente nella notte in via Marconi a Perugia. Un'auto ha urtato le vetture parcheggiate nelle strisce blu in direzione di largo Cacciatori delle Alpi e poi si è ribaltata dopo aver colpito il cordolo di mezzeria.

Il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte. La vettura che si è ribaltata proveniva dal sottopasso di viale Roma, quando uscendo ha urtato le auto in sosta in via Marconi, da lì è andata ad impattare il cordolo che divide la carreggiata e si è ribaltata terminando la corsa nella corsia opposta dopo aver colpito altre quattro auto in sosta.

Sul posto si è portata una pattuglia della Polizia municipale, una squadra dei Vigili del fuoco e un mezzo con il braccio meccanico per recuperare l'auto.

Sull'incidente stanno svolgendo accertamenti gli agenti dalla Municipale. Sul luogo dell'incidente si sono fermati molti curiosi. L'uomo, uscito illeso dall'auto, ha rifiutato le cure del personale del 118.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

(Immagini e video del lettore Edoardo Cozzolino)

Allegati