Umbria, mezzo pesante in avaria in Altotevere: disagi e strada chiusa

Per la presenza di un mezzo pesante in avaria, sulla strada statale 73bis “Di Bocca Trabaria” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 6,100, in località San Giustino (PG). sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità. E' stato richiesto l'intervento di mezzi speciali per la rimozione del mezzo e la riapertura dunque della strada.



