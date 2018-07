Follia negli uffici del Comune in Piazza Morlacchi: dirigente aggredito da un cittadino

Momenti di follia negli uffici comunali di Perugia, in Piazza Morlacchi. Intorno alle 11 di questa mattina, un cittadino è entrato ed ha aggredito un dirigente addetto alle manutenzioni e strade, Fabio Ricci. Ancora sconosciuti i motivi di un simile gesto; sul posto è intervenuta prima la polizia municipale, e poi i carabinieri della Compagnia di Perugia che stanno sentendo l'uomo per cercare di ricostruire cosa sia successo. Da quanto si apprende, il dirigente sarebbe rimasto ferito ed accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.