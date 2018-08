In vacanza con i permessi retribuiti della legge 104, scoperto dalle foto su Facebook: licenziato

Beccato dalle foto su Facebook dei viaggi nelle capitali europee. E ora licenziato senza preavviso. Come riportato a Il Messaggero Umbria un dipendente della Usl Umbria 1, in servizio a Todi, è stato licenziato in seguito a un provvedimento disciplinare per i viaggi all'estero con i permessi retribuiti della legge 104. Viaggi che erano finiti nel mirino della Guardia di Finanza, con la vicenda sfociata in una denuncia.



Il licenziamento è stato deciso dall'azienda sanitaria per "l'utilizzo ripetuto" dei permessi della Legge 104 per i viaggi nelle principali capitali europee. E le foto su Facebook hanno documentato i viaggi.