Dopo gli sbarchi, ora anche i corridoi umanitari: in arrivo 23 rifugiati per la diocesi Assisi-Gualdo

Grazie ai fondi dell'8 per mille sarà finanziato anche in provincia di Perugia il progetto "corridoi umanitari" che consiste nel portare fuori dai campi profughi dell'Africa alcuni rifugiati. In prima linea c'è la Diocesi di Assisi-Gualdo-Nocera Umbra che ospiterà ben 23 eritre provenienti dai campi profughi dell'Etiopia. Gli arrivi sono previsti per il 27 giugno: i beneficiari del progetto saranno sostenuti nel percorso di integrazione del tessuto diocesano, anche grazie al sostegno e alla vicinanza di famiglie tutor italiane che hanno già (e altre che avranno anche nelle prossime settimane) sposato il progetto.