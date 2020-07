Dalle Olimpiadi di Torino alla Direzione centrale di prevenzione, ecco il nuovo dirigente della Digos a Perugia

Il nuovo dirigente della Digos della Questura di Perugia è il vice questore Gianfranco Leva.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma, dopo aver frequentato il 94° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia è stato assegnato a Torino presso il Compartimento Polfer, in qualità di funzionario. Nel periodo olimpico “Torino 2006” ha curato e coordinato i servizi operativi nonché i settori amministrativo e tecnico – logistico. Nel 2007 ha rivestito l’incarico di dirigente del settore operativo di Porta Nuova per poi essere aggregato alla Questura di Roma con l’incarico di vice dirigente del Commissariato sezionale di PS Romanina.

Nel 2010 assume l’incarico presso il Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico e successivamente presso quello del Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel 2011 viene assegnato alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione dove vi rimane fino all’odierno trasferimento.