Dieci giorni di cantieri ad Assisi, lavori alle fogne e condotta metano: cambia la viabilità

Dalla prossima settimana fino all'8 agosto alcuni cantieri costringeranno la modifica della viabilità ad Assisi. Alcune aree della città saranno interessate da lavori urgenti per la nuova condotta del gas metano e per la straordinaria manutenzione di un tratto della fognatura pubblica. Per il primo tipo di intervento la zona interessata è via Giovanni XXIII, pertanto è stato disposto a partire da martedì 30 luglio e fino all’8 agosto il senso unico alternato nel tratto della provinciale 251 al civico 60 garantendo la viabilità agli autobus diretti o provenienti dal camping Fontemaggio.

Ovviamente l’azienda che si occuperà di effettuare i lavori provvederà a posizionare la segnaletica adeguata e la circolazione in quel tratto sarà regolamentata da un impianto semaforico. I lavori per la manutenzione straordinaria per la fognatura pubblica riguarderanno la zona di via Porta Perlici dal civico 52 fino al 45 e dureranno da lunedì 29 luglio al 6 agosto, dalle 8.30 alle 18.

Nel dettaglio, il provvedimento interesserà: tratto da via Villamena a vicolo dell’Acquaraio – divieto di circolazione per tutti i veicoli compresi gli autorizzati (esclusi i mezzi di soccorso; divieto di sosta; tratto da Piazza San Rufino a via Montecavallo – senso unico alternato; tratto da via Montecavallo a via del Comune Vecchio – senso unico ascendente; tratto da via della Rocca a via del Comune Vecchio – senso unico alternato; tratto da via dell’Acquaraio alla porta urbica di via della Rocca – senso unico alternato.

I veicoli in transito da via della Rocca dovranno dirigersi obbligatoriamente a sinistra per via del Comune Vecchio. La ditta Umbra Acque che provvederà a eseguire i lavori si occuperà di posizionare la segnaletica, garantire l’accesso pedonale alle abitazioni dei residenti, assicurare un corridoio protetto per i pedoni e tutte le altre disposizioni previste nell’ordinanza al fine di eliminare i disagi ai cittadini.