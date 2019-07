Diciotto gattini rischiano di rimanere senza casa per lo sfratto del loro padrone

Diciotto gattini in cerca di casa, ma finché rimangono lì dove si trovano adesso anche il loro umano avrà un tetto sulla testa.

È questo il sunto della particolare vicenda di un uomo, assistito dall’avvocato Delfo Berretti, che questa mattina ha ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario che gli notificava lo sfratto dal casolare in cui vive. In compagnia, appunto, di diciotto gatti.

Ed è qui che scatta l’inghippo giudiziario. Se l’uomo, moroso, non ha più strumenti per opporsi allo sfratto e deve cercarsi una sistemazione alternativa, così non è per gli animali, i quali dipendono per il sostentamento e la cura dal proprietario. Sono, quindi, non sfrattabili.

A questo punto neanche il proprietario può essere sfrattato, quanto meno finché non trova una sistemazione anche ai gatti, pena la denuncia per maltrattamento di animali per l’ufficiale giudiziario che, eseguendo lo sfratto, avrebbe di fatto abbandonato gli animali al proprio destino.

La decisione, quindi, è stata di rinviare lo sfratto a fine luglio, con l’obbligo di trovare una sistemazione per i diciotto gatti.