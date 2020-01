Di nuovo arrestato (ai domiciliari) il 48enne che ha picchiato in un bar un pensionato

Di nuovo arrestato il 48enne di Città di Castello che, alcune settimane fa, era finito in cella per aver picchiato in un bar un pensionato ultra 70enne a cui ha inferto ferite gravi.

Il pregiudicato era uscito presto di galera passando ai domiciliari e da questi era arrivato ad ottenere l’obbligo di firma giornaliero. Ma una volta (semi)libero non ha cambiato vita: secondo i Carabinieri dell'Altotevere si sarebbe macchiato di reati contro il patrimonio, oltre che sfidare le forze dell'ordine non presentandosi una volta al giorno in caserma come stabilito dal giudice. Per questi comportamenti l'Arma ha chiesto alla magistratura di rivalutare il ritorno agli arresti per il 48enne. I magistrati quindi, valutando l'indagine dei carabinieri, hanno pertanto stabilito che il 48enne fosse risottoposto alla custodia agli arresti domiciliari.