Tragedia in casa, uomo trovato morto nel suo appartamento: inutili i soccorsi

Non c'è stato nulla da fare per un 66enne trovato morto nel suo appartamento a Deruta. A fare la drammatica scoperta sono stati i vigili del fuoco, allertati dai carabinieri dal momento che nessuno riusciva a mettersi in contatto con l'uomo. La prima partenza della centrale è intervenuta intorno a mezzogiorno, dopo aver aperto la porta dell'abitazione i vigili del fuoco hanno trovato il 66enne, originario del Kenya, esanime.

Sul posto è intervenuto anche il personale medico sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i carabinieri. Accertamenti in corso, ma sembrerebbe che il 66enne sia deceduto per cause naturali.