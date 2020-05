I fondi del Governo finiti, ma le famiglie a Deruta hanno bisogno: il Comune vara nuovi bonus spesa

Il bonus spesa del Governo non è stato sufficiente per le reali esigenze delle famiglie, molte delle quali senza più lavoro e in attea di una cassa integrazione che non arriva, nonostante le promesse (non mantenute) di tempi contenuti. Anche a Deruta la situazione si fa sempre più difficile a livello sociale. Sono tantissime le persone che chiedono sostegno per poter pranzare e cenare. E così la Giunta ha deciso di destinare 20mila euro per altri buoni spesa: “I fondi messi a disposizione dallo Stato sono terminati - hanno spiegato i membri della Giunta di Deruta - e non abbiamo soddisfatto le domande del primo ed unico avviso. Per stare vicini alle famiglie, cercando di arginare le difficoltà primarie, la nostra Amministrazione ha deciso di proseguire il proprio impegno a favore dei nuclei familiari in difficoltà sul fronte spesa alimentare, con uno stanziamento di ulteriori 20mila euro attinti dal fondo povertà della zona sociale 4 e risorse di bilancio. Su questo tema, soprattutto in questa fase, vogliamo dare risposte forti".



