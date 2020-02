Deruta, cade nel bosco e si ferisce: soccorsi in azione, ciclista trasportato in ospedale

Scattano i soccorsi. Intervento congiunto del 118, del soccorso alpino e speleologico dell'Umbria e dei vigili del fuoco per recuperare un ciclista caduto in un bosco nella zona di Pontenuovo, nel comune di Deruta. L'uomo è caduto lungo il percorso per mountain bike. L'allarme è scattato poco prima delle 12 di domenica 23 febbraio. La squadra del Sasu, i vigili del fuoco e il personale del 118 hanno raggiunto l'uomo, l'hanno immobilizzato sul materassino a depressione e così caricato sulla speciale barella portantina.

A causa delle forti raffiche di vento insistenti sull’Appennino, l’elisoccorso proveniente da Fabriano non è potuto intervenire. I soccorritori del Sasu hanno effettuato il recupero trasportando la barella in spalla fino all’ambulanza che ha condotto l’uomo all’ospedale di Perugia.