Derubano un'anziana per strada, banda catturata: arrestati un ragazzo e due donne

In tre in manette. I carabinieri di Deruta, con la collaborazione del Nucleo Radiomobile di Todi, hanno arrestato due donne di origine rumena, una di 48 e una di 33 anni, entrambe domiciliate a Foligno, già note alle forze dell'ordine per reati specifici, e un loro connazionale di 19 anni, incensurato, residente invece in Toscana.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri le due donne hanno derubato un'anziana a Sant'Angelo di Celle. La tecnica? Quella dell'abbraccio: mentre la donna camminava per strada; una di loro, fingendo di conoscerla, l’ha abbracciata e baciata sottraendole una catenina d’oro con un crocefisso che portava al collo, per poi allontanarsi insieme alla complice e salendo su un’auto che le attendeva poco distante con a bordo il 19enne.

Fortunatamente c'è chi è intervenuto. La vittima si è resa conto del furto subìto solo in un secondo momento, quando un uomo, che aveva assistito a tutta la scena le ha chiesto di controllare se le avessero sottratto qualcosa. L'uomo l’ha quindi accompagnata presso la caserma dei Carabinieri di Deruta per farle presentare denuncia, fornendo anche una dettagliata descrizione delle due donne e dell’autovettura, una Renault Clio nera.

I carabinieri hanno fatto scattare subito le ricerca, individuando e fermando l'auto a San Niccolò di Celle. La perquisizione dei tre ha portato alla luce la catenina e altri oggetti preziosi. Informato il magistrato di turno, i tre sono stati arrestati per furto e ricettazione. Le due donne sono state trasferite presso il carcere femminile di Perugia, mentre l’uomo in quello di Spoleto.

Parte della refurtiva recuperata, quindi, è stata restituita ai legittimi proprietari. Alcuni oggetti sono custoditi presso la Stazione Carabinieri di Deruta in attesa di identificare le persone alle quali sono stati sottratti.