Anche Deruta avrà la sua Casa dell'Acqua: gassata o refrigerata a 5 centesimi la bottiglia

Deruta da oggi avrà il suo erogatore di acqua natural, gassata e refrigerata,proveniente dalla rete pubblica. La nuova Casa dell'Acqua, collocata in via Mosaico, è aperto dalle 7 alle 23, la notte effettua le operazioni di lavaggio e pulizia dell’impianto interno. Ogni 1,5 litri si pagherà 5 centesimi. Al taglio del nastro erano presenti Michele Toniaccini sindaco di Deruta, Giuseppe Rossi direttore AURI, Gialunca Carini presidente Umbria Acque e Tiziana Buonfiglio amministratrice delegata. L’acqua verrà erogata tramite l’inserimento diretto di monete o con chiavetta, dispositivo che sarà acquistabile in alcuni esercizi commerciali della zona.

“L’erogatore era molto atteso da tutta la cittadinanza derutese – ha detto Toniaccini - e lo dimostra anche l’affluenza di oggi. L’acqua pubblica è un’acqua pulita e controllata che va valorizzata nel suo uso, mi auguro che l’utenza capisca l’importanza di questo erogatore e anche il risparmio che deriva dall’approvvigionamento diretto dell’acqua”.

Il Presidente di Umbra Acque Carini ha informato la popolazione sul risparmio economico e soprattutto ecologico che questo distributivo permette: “Utilizzando contenitori riutilizzabili si sottraggono bottiglie di plastica al ciclo dei rifiuti, inoltre l’acqua è controllata e refrigerata. In passato la “fontanella” era anche un punto di aggregazione e socializzazione per il paese, speriamo che a Deruta si recuperi questa funzione sociale”. Il primo bicchiere d’acqua è stato bevuto rigorosamente in contenitori di ceramica, caratteristica e vanto della storia del paese.