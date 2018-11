Esplosione in casa, ragazza ferita gravemente: trasportata d'urgenza in ospedale

E' in gravi condizioni una giovane donna di 21 anni rimasta coinvolta in una esplosione all'interno della sua abitazione a Deruta, forse provocata da una fuga di gas. E' accaduto nella serata di ieri, domenica 18 novembre. Sul posto, intorno alle 22.30, è stato richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco e del 118; il personale sanitario ha provveduto a trasportare la giovane in codice rosso all'ospedale.

Le sue condizioni, da quanto si apprende, sono molto gravi ed avrebbe riportato ustioni sul 70 per cento del corpo. Questa notte è stata trasferita all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. I medici, dopo aver valutato le condizioni della giovane, ne hanno così disposto il trasferimento al Centro grandi ustionati della Capitale. Indagini in corso per approfondire la dinamica di quanto accaduto.