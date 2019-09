IN BREVE Auto in fiamme sulla E45: disagi per la circolazione all'altezza di Deruta

A causa di un'auto in fiamme il traffico lungo la statale 3 bis “Tiberina” (E45) è temporaneamente bloccato lungo la carreggiata in direzione Orte all’altezza del km 51, nel comune di Deruta, in provincia di Perugia. Le squadre di soccorso sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO (ORE 19.50): Traffico nuovamente regolare sulla statale 3bis “Tiberina” a Deruta.