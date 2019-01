I vestiti prendono fuoco, anziana avvolta dalle fiamme: è in condizioni gravissime

E' ricoverata in gravissime condizioni al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli l'anziana che nella tarda mattinata di martedì primo gennaio è rimasta coinvolta in un tremendo incidente domestico in una frazione di Deruta. I vestiti della donna hanno preso fuoco e l'anziana è rimasta ustionata in maniera grave in diverse parti del corpo.

Subito soccorsa dai vicini, che hanno allertato il 118, la donna è stata trasferita prima all'ospedale di Perugia, poi a Napoli. Sul posto anche i carabinieri di Deruta, per tutte le verifiche del caso. L'anziana al momento è ricoverata in Campania.