Deruta, esce di casa e scompare nel nulla: ricerche a tappeto, ritrovato vivo

Cinquanta uomini in campo per trovare il 78enne di Deruta scomparso nel nulla. A lanciare l'allarme sono stati i familiari, nel pomeriggio di domenica.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, ma dell'uomo ancora non si hanno notizie. E' in arrivo anche l'elicottero dei vigili del fuoco da Arezzo. Battuto palmo a palmo il territorio, comprese le sponde del Tevere. In azione i vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari della Protezione Civile, le unità cinofile e quelle aree da Arezzo.