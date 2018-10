Denuncia di aver perso la patente, ma non l'ha mai presa: scoperto conducente "furbetto"

E’ stato fermato durante un controllo degli agenti di polizia, senza patente e senza documenti. E’ accaduto a Fontivegge dove una pattuglia della Volante ha fermato un’auto con targa tedesca con persone a bordo, due romeni e un albanese, tutti con precedenti e due privi di documenti di identità.

Accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso, gli agenti hanno scoperto che il conducente, un 22enne romeno, aveva presentato all’inizio di settembre una denuncia di smarrimento della propria patente di guida romena e della carta di identità.

I poliziotti, insospettiti dal fatto che il giovane non avesse con sé alcun tipo di documentazione, hanno così deciso di fare degli accertamenti sulle varie banche dati in uso alle forze di Polizia. Ed è così che hanno scoperto che a suo carico risultata una denuncia da parte dell’autorità giudiziaria della Romania per guida senza patente.

Il 22enne è stato così denunciato per falso ideologico (avendo sporto denuncia per lo smarrimento della patente mai conseguita nella nazione di origine) e sanzionato per la violazione del Codice della Strada di guida senza patente. L’auto, invece, è stata sottoposta a fermo amministrativo.