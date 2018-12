Continua la piaga dei furti dei motorini, beccati tre giovanissimi e denunciati

Fermato un minorenne mentre stava cercando di recuperare un motorino rubato poco prima. E’ accaduto qualche giorno fa a Foligno, durante un controllo di polizia municipale. Gli agenti hanno ritrovato in centro storico uno scooter abbandonato, che presentava segni inequivocabili di scasso.

Dopo vari appostamenti gli agenti della municipale hanno intercettato e fermato un giovanissimo che stava appunto cercando di recuperare il ciclomotore (lo stesso era stato denunciato recentemente per simili fatti) insieme ad altri due minorenni che a loro volta sono stati segnalati al Tribunale per i Minorenni.

I minori, dopo le procedure di rito e l’affidamento ai rispettivi genitori, informati dei fatti, sono stati denunciati a piede libero per ricettazione e riciclaggio. Sono in tutto cinque i minori ritenuti responsabili in concorso dei furti di motorini e segnalati alla procura di Perugia.