LA DENUNCIA: "Sempre più parcheggiatori abusivi al mercato di Pian di Massiano: nessuno controlla"

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di un lettore dopo una visita al mercato cittadino di Pian di Massiano dove sta crescendo sempre di più nel tempo il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Un fenomeno non permesso dai regolamenti comunali e ora nel mirino anche del decreto sicurezza del Governo che sta suscitando opposti sentimenti tra le istituzioni di casa nostra e non solo. Buona lettura.

******

di Michele Talesco *un lettore via mail

Perugia, 5 Gennaio 2018 - In occasione del mercato nei pressi del renato curi . Ove, a quanto pare, il decreto sicurezza varato da pochi giorni non vige. Vedere tanti giovani immigrati chiedere qualche spicciolo per far parcheggiare le auto è stato inaudito. Ancora più inaudito la presenza solamente di due membri della polizia locale, e alla mia domanda del perché c'erano i parcheggiatori abusivi, hanno risposto che erano in minoranza ed era compito dei carabinieri o polizia di stato.

La domanda che pongo a chi dovrebbe controllare è la seguente: forse erano impegnati sulla E45 a multare cittadini onesti che per mezza gomma usurata? Chiedo all'amministrazione di Perugia: dove sta la nostra sicurezza? E fino a quando vi accanite solo con i cittadini per bene per mezza gomma usurata?