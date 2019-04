P.S.Giovanni, Via Tramontani… c’è chi attappa le buche di sabato santo. Se non lo fa il Comune, ci penso da solo

Ponte San Giovanni, Via Tramontani… c’è chi attappa le buche di sabato santo. Se non lo fa il Comune, ci penso da solo: che si fa prima e meglio. Scatto e notizia ci giungono dall’amico e collega Gino Goti, storico residente ponteggiano e penna al servizio della Pro Ponte onlus la cui sede è ubicata proprio in quella strada, intestata ad Orazio Tramontani. Tramontani chi? Ma, naturalmente, l’autore di Bartocciate contro il malgoverno cittadino. Intendiamoci: quello di tanti anni fa!

La persona che si è prestata a compiere questo servizio in autonomia è titolare di un’attività in zona e dunque il dissesto stradale gli nuoce più che ad altri.

Così si è messo a versare catrame a freddo sulle buche di via Tramontani fino all’intersezione con via dei Loggi. Va peraltro ricordato che la Pro Ponte di Antonello Palmerini non è estranea a questi lavoretti di manutenzione che svolge su strade e rotatorie. E sempre sia lodato… il cittadino che ha attappato. Dimostrandosi uomo non di buona, ma di ottima volontà. E dotato di senso civico.