Minorenne sorpreso con la marijuana, denunciato per spaccio dai carabinieri

Butta via l'erba, ma finisce lo stesso in caserma. I carabinieri di Città di Castello hanno denunciato per per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un minorenne tifernate.

Il ragazzino è stato sorpreso dai militari al parco San Pio X. Alla vista dei carabinieri ha lanciato nel prato alcuni grammi di marijuana. Beccato lo stesso e portato in caserma, dove sono stati 'convocati' anche i genitori. Il giovane studente è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, quindi riaffidato ai familiari.