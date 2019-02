Super controlli dei carabinieri di Assisi, denunce e multe per alcol, porto di armi ed evasione

I carabinieri della Compagnia di Assisi sono stati impegnati in un servizio a largo raggio, finalizzato al contrasto di reati predatori ed utilizzo di sostanze stupefacenti ed alcooliche.

Nella rete dei controlli è finito un disoccupato 26enne, già noto alle forze dell’ordine per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in quanto non è stato trovato presso la sua abitazione negli orari prescritti. Era al bar con persone che non avrebbe dovuto frequentare.

Una cittadina cubana di 42 anni è stata fermata per guida sotto l’influenza dell’alcool, denunciata, sanzionata e con la patente di guida ritirata.

Un cittadino folignate 60enne è stato denunciato perché trovato in possesso, senza giustificato motivo, di una sbarra di ferro di 1 metro e 30 centimetri nelle vicinanze di un asilo infantile. L'oggetto era nascosto all’interno della sua autovettura.