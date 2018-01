Parco della Verbanella, la denuncia di un residente: "Episodi di spaccio alla luce del sole, panchine vandalizzate e abbandono"

Episodi di spaccio alla luce del sole, panchine vandalizzate, siringhe, abbandono. E' questo il quadro fotografato al Parco della Verbanella da una delle residenti di via del Lavoro, adiacente all'area verde della prima periferia perugina, "indignata" dalla situazione che ancora permane, nonostante ci sia stata un'attenzione massima da parte delle forze dell'ordine nel cercare di "ripulire" la zona dagli spacciatori.

"Ormai non ci vado più a passeggio con il cane al Parco della Verbanella, eppure per noi residenti è un punto di incontro, soprattutto nelle giornate di sole. Anche al parco Sant'Anna la situazione non è delle migliori. Quello che vedo e che vediamo è che il giro di spaccio c'è ancora. Il parco sembre che sia in mano a loro". Commenta la signora Nicoletta, una residente che ha deciso di lanciare un appello tramite la nostra redazione per chiedere più controlli".

"Ci sono molte persone anziane che frequentano il parco; ma hanno vandalizzato panchine, tavoli di legno,..il tavolo dove ci mettevamo a giocare a carte non esiste praticamente più. Ed è tutto in balia delle onde. La situazione è all'abbandono. Per non parlare poi della strada, dal 1960 che siamo venuti ad abitare qui, la strada non è mai stata aggiustata, è piena di buche ed è pericoloso anche per gli anziani a piedi. Nonostante i numerosi solleciti". La strada di via del lavoro, si ricollega al Parco della Verbanella: qui i residenti lamentano lo stato di abbandono della strada e del parco. Un piccolo ma importante ritrovo per anziani, famiglie e residenti. "Vorremmo solo più controlli".Chiede la residente.