Decreto Salvini, beccati altri furbetti della targa straniera: 11 auto sequestrate

Carabinieri di Assisi a caccia dei furbetti dell'auto con targa straniera e pirati della strada senza assicurazione. Nel corso dei maxi controlli lungo le strade del territorio i militari hanno identificato 70 persone e fermato 40 veicoli.



Nove automobilisti sanzionati per aver circolato con auto con targhe straniere, nonostante fossero residenti in Italia da lungo tempo. Beccati anche altri automobilisti con mezzi privi della copertura assicurativa. In totale le sanzioni amministrative toccano quota 7.800 euro, 11 auto sono state posto sotto sequestro amministrativo.