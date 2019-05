Incidente sul lavoro, è morto l'anziano travolto dal trattore a Tavernelle

E' morto in ospedale il 75enne rimasto vittima di un brutto incidente in campagna nella zona di Tavernelle. Il trattore su cui lavorava si era ribaltato era l'anziano è rimasto intrappolato. L'incidente è Tavernelle, in località Volpaie. Sul posto erano giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e i medici del 118. A lanciare l'allarme un vicino che si era accorto del trattore ribaltato.

L'uomo era stato estratto dai soccorritori ancora vivo, poi la corsa al Santa Maria della Misericordia in codice rosso e il ricovero in Rianimazione.

Dopo due giorni di ricovero in ospedale in Rianimazione le sue condizioni si sono aggravate e poi il decesso.

Il corpo dell'uomo è a disposizione della procura perugina che ha disposto l'autopsia.