Decathlon a Perugia, apertura entro aprile: inaugurata la nuova viabilità anti-traffico

Marzo, al limite aprile. Con l’arrivo della primavera 2018 Perugia avrà il nuovo megastore Decathlon a Olmo e circa 200 nuovi posti di lavoro. In attesa dell’apertura, il Comune di Perugia ha inaugurato la nuova viabilità della zona tra via Corcianese, via Trattati di Roma e la strada Olmo-Lacugnano. “Le nuove strade di collegamento - ha spiegato l’ingegnere Naldini di Palazzo dei Priori - toglieranno alla rotatoria del Quattrotorri un carico di traffico di 300 veicoli l’ora”. Una manna per gli automobilisti. Al taglio del nastro il sindaco Andrea Romizi e gli assessori Emanuele Prisco e Cristiana Casaioli. Presenti anche il dirigente comunale Leonardo Naldini, i consiglieri Tracchegiani ed Arcudi, la Senatrice Cardinali, il consigliere regionale Squarta, l’assessore del Comune di Corciano Terradura i rappresentanti di Stargest Sotgia e di Decathlon Grandinetti.

“Oggi – ha sottolineato l’assessore Prisco – apriamo questa parte di comparto stradale esterno al prossimo insediamento Decathlon. Si tratta, dunque, del completamento della prima fase di un obiettivo importante che abbiamo fortemente voluto, ossia procedere prima alla realizzazione delle infrastrutture onde snellire il traffico in un’area da sempre congestionata”. Prisco ha evidenziato, nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’opera, “che il progetto ha avuto un lungo iter amministrativo con significativa accelerazione nell’ultimo periodo dell’attuale legislatura; proprio su questa circostanza ha manifestato l’orgoglio dell’Amministrazione per aver spinto sull’acceleratore favorendo un intervento infrastrutturale tanto rapido ed utile per la città. Ora prossimo appuntamento in primavera per l’apertura del parco commerciale e del villaggio sportivo”.

A rappresentare la ditta Stargest, partner di Decathlon, presente Antonio Sotgia il quale ha sottolineato che, nel 2009 quando è iniziata questa “avventura” in pochi avrebbero scommesso sul successo. Invece ciò è stato possibile grazie al lavoro di squadra. Tecnicamente l’intervento è stato realizzato senza utilizzare il cemento armato, ma solamente i materiali interni al cantiere. Vi è un’attenzione particolare, infine, al verde a conferma del fatto che non si è trattato di un’operazione di speculazione edilizia, bensì l’esatto contrario. Infine Sotgia ha voluto riservare un ricordo affettuoso per Lucio Lorenzetti, proprietario dei terreni su cui sorge il comparto, scomparso da qualche tempo e grazie alla cui intuizione il progetto è divenuto realtà.

Renato Grandinetti di Decathlon, dopo i ringraziamenti di rito, ha voluto sottolineare che l’obiettivo di Decathlon è rendere più accessibile a tutti le pratiche sportive, anche quelle considerate “di nicchia”.

A chiudere l’incontro è stato il sindaco Andrea Romizi che ha rivolto una serie di ringraziamenti: innanzitutto alle ditte, Trovati e Pelliccia, che hanno realizzato l’intervento e poi a Decathlon per aver scommesso su Perugia immaginando per la città questa particolare vocazione, ossia di un vero e proprio parco attrezzato per lo sport. Romizi ha confermato che” l’intervento viario di oggi consente, tra le altre cose, di superare alcune annose criticità stradali: ciò conferma che, quando arrivano investimenti, se ben governati gli stessi possono portare molti benefici alla collettività”. Inoltre “il nuovo asse stradale consente, altresì, di recuperare al godimento pubblico un angolo di città molto bello, favorendo il collegamento tra San Sisto, Lacugnano, Santa Sabina ed Olmo”. E poi c’è “la pista ciclabile che, a breve, verrà collegata con le altre strutture esistenti fino ad arrivare a Pian di Massiano. Quella della mobilità alternativa tramite le biciclette rappresenta, infatti, una sfida che l’Amministrazione ha inteso lanciare, portando a compimento una rete che consentirà di valorizzare questa forma di mobilità dolce. Anche il sindaco, infine, ha dato appuntamento a marzo, quando si procederà all’inaugurazione del villaggio Decathlon, una struttura che porterà tanti nuovi posti di lavoro (circa 200)”.

LA NUOVA VIABILITA', TUTTI I DETTAGLI