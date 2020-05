Da Roma a Perugia in taxi con due chili di droga per rifornire i pusher in vista della Fase 2

Era partito in taxi da Roma, con un carico di droga, direttamente da portare a Perugia per rifornire i clan in vista della Fase 2 che permette maggiori spostamenti in tutta la Regione. Un viaggio costoso, per il pusher, finito anche molto male: arrestato e tutta la droga sequestrata. La scoperta è stata fatta dalla Polizia che ha fermato il taxi sul raccordo Orte-Terni, all’altezza del Comune di Narni, per un normale servizio di vigilanza stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti hanno fatto accostare il veicolo ma hanno subito notato che il passeggero - un 40enne tunisino - alla vista delle divise, ha iniziato a nascondere qualcosa sotto al sedile. Immediata dunque è scattata la perquisizione che ha dato esito positivo: scoperti e sequestrati quasi due chili di hashish diviso in panetti. L'uomo ha solamente ammesso di averlo acquistato a Roma e lo stava portando a Perugia. Lo stranieri infatti è residente nel capoluogo umbro ed è stato più volte arrestato sempre per motivi di spaccio: nel 2013, 2015 e 2018. Ora rischia l'espulsione dal Paese.