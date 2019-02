Dà del "ciarlatano" a Salvini su Facebook, chiesti 30mila euro di risarcimento

Un post diffamante nei confronti del ministro Matteo Salvini scritto sulla pagina Facebook della Lega di Todi ha portato in tribunale, con citazione diretta a giudizio, un cittadino di Montone con l’accusa di diffamazione e una richiesta di risarcimento di 30mila euro.

L’uomo, difeso dall’avvocato Ilaria Iannucci, aveva scritto un post il 17 luglio del 2017 di questo tenore: “Ma Salvini il Ciarlatano che ruba lo stipendio europeo con il 90% di assenteismo … lo avete assurto a idolo di Todi … Servi senza cervello”.

Salvini all’epoca era solo leader della Lega e non ministro, aveva subito querelato l’uomo e tramite l’avvocato Claudia Eccher si è costituito parte civile. Il difensore del ministro ha affermato che l’eventuale risarcimento verrà devoluto in beneficenza. Sempre secondo l’avvocato Eccher l’accusa di assenteismo è sbagliata in quanto Salvini ha preso parte al 79% delle sedute plenarie del Parlamento europeo e, quindi, non corrisponde al vero quanto scritto su Facebook.

L’udienza è stata rinviata per sentire proprio il ministro, il quale ha mandato una giustificazione di legittimo impedimento.