La Curiosità - La psicosi da Coronavirus cambia le abitudini anche in Chiesa e in Massoneria...

La paura e la psicosi da coronavirus sta cambiando le abitudine perfino nelle due grandi "chiese" perugine: quella bianca e quella laica. In chiesa, al momento di scambiarsi il segno della pace, il canonico don Mario Stefanoni (presso l’Oratorio del Ss.mo Crocfisso) dice: “Datevi la mano… se volete”. E sono sempre meno i fedeli che prendono la comunione.

Notizie, invece, dal versante massonico, che in Umbria e nel capoluogo conta su una significativa presenza. Il Gran Maestro Stefano Bisi ha inviato una circolare invitando le logge dell’Oriente umbro ad attenersi a qualunque disposizione venga emanata dalle autorità sanitarie. Insomma: obbedienza. Ma c’è di più. Il rito scozzese antico ed accettato ha temporaneamente sospeso le assemblee. Come dire: ragazzi qua non si scherza, la situazione si fa seria.