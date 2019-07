In pessimo stato le mura urbiche della Cupa. I tecnici danno l'allarme. Il Comune: "Lavori immediati"

Ci sono adempimenti e lavori che non possono attendere. Il Comune delibera la messa in sicurezza della mura urbiche della Cupa. Un muro da anni in condizioni precarie, studiato dall’architetto e antichista Michele Bilancia e già parzialmente consolidato da Mastrodicasa. La Giunta ha deliberato gli indispensabili lavori di somma urgenza, necessari per la messa in sicurezza e il consolidamento di un tratto della cinta muraria che costeggia via della Cupa.

La indispensabile operazione è volta a tutelare, in primis, gli utenti del vicino parco della Cupa, noto ai perugini col nome di Campaccio. Qui, in basso, sotto le cosiddette scalette della Canapina, esiste un’opera provvisionale (foto) dovuta al padre del consolidamento, Sisto Mastrodicasa. Opera che, a sua volta, costituisce un prototipo, un bene da tutelare, con le sue strutture di sostegno studiate e poste in opera da un precursore dell’ingegneria della messa in sicurezza. Anche il traffico veicolare lungo la strada potrà svolgersi in tranquillità.

I tecnici dell’Ente, impegnati in un accurato sopralluogo, hanno dovuto prendere atto di un evidente dissesto della tessitura muraria a margine di via della Cupa, prospicienti il parco della Canapina. Il colpo di grazia è stato inferto da eventi sismici, deleteri per la tenuta di una struttura così antica. La rimozione della vegetazione ha consentito una precisa messa a fuoco dello stato dell’arte della cinta muraria.

Lo stato di dissesto è tale da costituire una potenziale fonte di pericolo per la pubblica incolumità. L’intervento di somma urgenza comporterà una spesa che si aggira intorno ai 32mila euro. Sempre che, nel corso dei lavori, non emergano necessità indifferibile che richiedono ulteriori adempimenti.