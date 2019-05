I Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in abitazione nel territorio comunale di Marsciano, in località San Valentino, intorno alle ore 12.15.

La squadra dei Vigili del fuoco Prima Centrale di Perugia ha spento le fiamme che hanno interessato la cucina. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha prestato le prime cure ad una persona rimasta lievemente ustionata.