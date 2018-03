Un crowdfunding speciale: fondi per portare anziani soli al mare. "Molti degli ospiti di Fontenuovo non l'hanno mai visto"

C'è chi cerca fondi per realizzare un progetto, un sogno e chi, non tanti in verità, per realizzare una buona azione. Tra questi c'è l'associazione L'Abbraccio che ha lanciato un crowdfunding - insieme alla vendita di un libro di poesia - per portare un gruppo di anziani ospiti della struttura in villeggiatura al mare durante la prossima stagione estiva. I beneficiari sono gli ospiti della struttura perugina di Fontenuovo gran parte dei quali, nonostante una lunga vita, non hanno mai visto il mare. “Abbraccia un anziano” - è il nome del progetto - ha ottenuto il patrocinio della Regione Umbria e dei comuni di Perugia e di Corciano rappresentati durante la presentazione dalla vicepresidente del consiglio comunale Lorena Pittola e dal sindaco Cristian Betti.

La raccolta fondi passa attraverso ance la pubblicazione di Massimiliano Tortoioli appena uscita in tutte le librerie, che raccoglie un anno delle nostre attività e progetti nel sociale, la storia e piccoli racconti di devozione e provvidenza a Fontenuovo e cinquanta poesie all’interno anche quattro disegni di due bravissime artiste Carla Pistola e Stefania Chiaraluce e il nostro sogno.IL libro acquistabile on line oppure nelle librerie -LIBRERIA GRANDE Ponte San Giovanni (PG)-TONZANI SERVICE Ellera Corciano (PG), crowdfunding (raccolta fondi sul nostro sito www.associazionelabbraccio,eu).