Tribunale di Perugia, a terra pannelli del controsoffitto: aula inagibile

Crollo di alcuni pannelli del controsoffitto in una delle aule del tribunale penale di Perugia. Il fatto è accaduto durante il ponte delle festività di Pasqua; ieri mattina, intorno alle 8, all'apertura del tribunale alcuni lavoratori si sono accorti che in una delle aule del piano inferiore di via XIV Settembre, alcuni pannelli del controsoffitto erano caduti a terra. Immediata la messa in sicurezza dell'aula con tanto di interdizione del piano, così documentato da un cartello. Nessuno è rimasto ferito, dal momento che il crollo sarebbe avvenuto durante la festività di Pasqua in un momento in cui nessuno era presente al tribunale. Ora si cerca di far luce sulle cause per poter celermente risolvere il disagio. Per ora, l'aula e il piano sono chiusi al pubblico per questioni di sicurezza.