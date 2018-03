"La piazza senza regole ": via Curtatone e Montanara tra furti , aggressioni e spaccio ora. L'appello dei cittadini

L'area del sottopasso pedonale che collega via Campo di Marte con via Curtatone e via Montanara , in particolare la piazzetta condominiale ad uso pubblico, tra delinquenza e spaccio - hanno dichiarato i residenti e operatori commerciali - "è divenuta terra di nessuno". Nonostante il recente posizionamento di alcune telecamere di sorveglianza, che inizialmente avevano dato un effetto positivo al problema , oggi, come prima se non peggio, la zona è tornata a vivere lo stesso clima di paura con furti e aggressioni. A denunciare alle forze dell'ordine l'ennesimo fatto di violenza sono stati Gianfranco Barlozzi e il figlio Diego , titolari di un'attività che ha sede proprio nella piazzetta.

La mattina, all'arrivo presso la sede della loro impresa, oltre a trovare infranto il vetro del furgone dell'azienda ( per asportare qualche oggetto ed un cellulare ) notano anche il tentativo di violazione della vetrata mediante l'utilizzo di una punta di diamante ; tentativo di sfondamento fallito in quanto il vetro era blindato. " Ho inviato un messaggio al sindaco - ha dichiarato Diego Barlozzi - per segnalare quanto sia divenuta pericolosa questa zona e per chiedere un incontro congiunto con le forze dell'ordine ". In effetti , anche alla luce del giorno, si nota la presenza di extra comunitari che, senza alcun timore , spacciano e trafficano stupefacenti anche a ragazzi giovani. Il problema non si ferma solo a questo fenomeno perché la sera, gli stessi spacciatori, a gruppetti, bivaccano e bevono alcool lasciando sparse le bottiglie di vetro che spesso vengono lanciate e infrante spargendo frammenti di vetro sulla piazzetta. La domanda degli operatori è " chi fornisce dalle 20 in poi bottiglie di vetro a questi soggetti per lo più tossici?