Covid, festa dell'Ascensione a Gualdo. Il sindaco: "Controlli a tappeto, divieto di pic-nic e campeggio"

"Vi dico subito che l’accesso alla Valsorda sarà presidiato dalle 9 di sabato mattina fino alle 21 di domenica sera": inizia così il discorso del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ai cittadini in vista della tradizione da bollino rosso - in chiave anti-contagio - dell'Ascensione, una festa popolare molto sentita in città. "A nessuno sarà consentito l’accesso con mezzi a motore, non saranno consentiti campeggi, bivacchi, pic-nic, grigliate ed accensione di fuochi. l’Eremo di Serrasanta e la relativa Chiesa resteranno chiusi e le celebrazioni religiose si svolgeranno nelle chiese parrocchiali della città nel rispetto delle norme anti contagio. Non sarà consentito sempre dalle 9 di sabato alle 21 di domenica il consumo di alcolici".



