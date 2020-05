Emergenza Covid - Centro massaggi aperto ai clienti viola il "lockdown": blitz della Finanza

In barba a regole e divieti, erano pronti a ricevere i clienti nel centro benessere invitando le persone ad effettuare prenotazioni con tanto di cartelli. Sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Perugia a scoprire l’esercizio in “piena attività”. E mentre gli esercenti del settore devono far fronte alle chiusure obbligatorie per tutelare la salute collettiva, c’è chi, invece, non rispetta regole e continua imperterrito.

I militari della Guardia di Finanza, una volta entrati nel centro benessere hanno così scoperto la presenza dei lettini e di tutti gli strumenti per massaggi pronti all’uso, mentre il personale presente nel locale non ha saputo giustificare in nessun modo i motivi dell’apertura.

Per i l centro massaggi sono previste sanzioni e una chiusura provvisoria per cinque giorni. Il Prefetto, però, potrà valutare ulteriori misure alla luce della gravità delle violazioni.