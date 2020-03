“Covid 19, anche se hai la corona non sei un re #noicisiamo". Lo striscione di battaglia dell'Ospedale di Perugia

“Covid 19, anche se hai la corona non sei un re #noicisiamo". Grazie a Tutti!: c'è scritto questo slogan sullo striscione gigante - donato dai dipendenti di un’agenzia di comunicazione - che è stato sulla facciata del Creo, nel complesso dell'Ospedale di Perugia. Un doppio messaggio che ha voluto fortemente condividere con tutti dalla direzione aziendale del nosocomio perugino: un grazie al lavoro straordinario di tutti gli operatori sanitari e un altro grazie, con tanto di rassicurazione, ai cittadini, alle aziene e alle associazioni che stanno donando denaro, macchinari e mascherine per combattere il nemico invisibile, il coronavirus. Lo

“La vicinanza della Gente ha dato una carica incredibile a professionisti già eccellenti e generosi, come ho sottolineato fin dai primi giorni del mio arrivo a Perugia - ha affermato il commissario Antonio Onnis -. Gli esempi di coraggio e capacità di adattamento alla grande emergenza si sono susseguiti in maniera esponenziale, l’orgoglio di appartenenza è smisurato. Non bastano le parole per descrivere ciò che ho toccato con mano - prosegue il commissario nella nota dell’ospedale- , una gara di solidarietà ancora in corso, inarrestabile, che ci permetterà di gestire questa pandemia. Nessuno si sta risparmiando- conclude Onnis- , ma la commozione deve essere scacciata per proseguire tutti insieme nella nostra missione. Possiamo farcela, dobbiamo farcela. Lo striscione di questa mattina si rivelerà prezioso”.

