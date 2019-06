Cover con marchi falsi in vendita in vetrina, stangata commerciante

Duecento cover per cellulari di tutti i tipi e con diversi marchi stampati. Per la Guardia di finanza, però, sarebbero stati tutti contraffatti, da qui la multa e la denuncia per una commerciante di Assisi.

La donna, difesa dall’avvocato Elodia Mirti, deve rispondere dell’accusa di aver commercializzato oggetti con marchi contraffatti. In particolare per aver esposto in vetrina delle cover per cellulari (l’oggetto in sé non costituisce alcun illecito) con i marchi di moda, di squadre di calcio, di serie tv, tutti in violazione delle norme sui marchi registrati.

Falsità che era emersa da un controllo della Guardia di finanza e dalla successiva perizia alla quale erano state sottoposte le cover in vendita che sono state sequestrate.