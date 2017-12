Scomparsa da 12 ore, angoscia per una donna: ricerche lungo le sponde del fiume Chiascio

Le ricerche dei vigili del fuoco per ritovare una donna anziana scomparsa si stanno concentrando lungo le sponde del fiume Chiascio e nella mattinata sarà attivato anche l'elicottero. Unità cinofile, Ucl con personale specializzato per la ricerca a persona, stanno battendo palmo a palmo la zona di Costano per cercare di ritrovare un'anziana di 80 anni, Maria Iolanda Tanci, che da oltre 12 ore non si trova. L'allarme alla centrale operativa del 115 è scattato intorno alle 19.30 di ieri sera, mercoledì 27 dicembre.

A causa delle fredde temperature e dell'età della donna, sono ore di apprensione per la famiglia. La donna - secondo quanto ricostruito - non avrebbe fatto più ritorno nella sua abitazione a Costano, frazione di Bastia Umbria, gettando nella preoccupazione i parenti che hanno allertato i soccorsi. Una task force di soccorsi, coordinata dai carabineri, è scesa in campo da ieri sera e le ricerche proseguono senza sosta.