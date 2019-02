Esce di strada con il furgone: conducente ferito, sul posto vigili del fuoco e 118

Incidente intorno alle 15 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 febbraio a Costacciaro. Per cause che ora saranno approfondite e valutate dai rilievi delle forze dell'ordine, il conducente a bordo di un furgone è uscito fuori strada. Il mezzo stava trasportando materiale vario che è andato a finire sul campo a bordo strada.

Ferito, ma non in gravi condizioni, il conducente del furgone che è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale medico - sanitario del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso. Non risultano coinvolti altri mezzi.