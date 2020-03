Coronavirus, un caso riscontrato anche a Costacciaro. "E' ricoverato in ospedale"

"Mi è stato purtroppo da poco comunicato dalla ASL Umbria 1 che è risultato positivo un tampone fatto ad un nostro concittadino che, attualmente, è ricoverato in ospedale". Lo ha affermato il sindaco del piccolo comune dell'Altochiascio Andrea Capponi in un post su facebook in cui si è rivolto ai propri cittadini. "In questi casi ovviamente il primo pensiero va ai familiari che vivono questo difficile momento con ansia e preoccupazione. A loro l'augurio di superare questo difficile momento e di riuscire quanto prima a ricongiungersi con il proprio caro. Non è il momento di creare allarmismi, ma quello della solidarietà che si unisce alla coscienza civica, al rispetto per noi stessi e per gli altri che ora dobbiamo più che mai avere. Restiamo uniti, restiamo umani, restiamo a casa, per il bene della nostra comunità".

