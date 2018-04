INVIATO CITTADINO Centro storico, tombino "sfondato" lungo Corso Vannucci

Corso Vannucci è più trafficato della E7. “Non è possibile continuare così”, battuta raccolta al volo. Anche perché questi mezzi pesanti spaccano tutto e costituiscono pericolo per le persone, dato che sfrecciano veloci, per la paura di superare l’orario di transito consentito.

Sta di fatto che corso Vannucci è diventato una pista. E lo si vede dallo stato pietoso delle pietre che si sfaldano. Per non parlare dei tombini spaccati. È accaduto stamane. Siamo debitori della fotonotizia al defensor civitatis Gianluca Papalini. Un tombino sprofondato, per il peso di un mezzo di passaggio, è stato centrato distrattamente da un signore che, con gesto atletico, si è ripreso al volo. Ma poteva troncarsi una gamba. La circostanza è stata segnalata al vicino Corpo di Guardia della Municipale che ha provveduto a piazzarci immediatamente un segnale di pericolo. Ma un fatto è certo: così non si può andare avanti.