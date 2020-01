Omicidio Polizzi, il killer in libertà. La Cassazione: "Processo immediato... ma il ricorso ancora non è stato inviato"

Gli echi della scarcerazione del killer Riccardo Menenti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Alessandro Polizzi, continuano a rimbombare non solo in Umbria ma in tutto il Paese dopo la protesta della famiglia che è scesa in piazza a Roma per chiedere giustizia. La scarcerazione è avvenuta il 10 gennaio scorso per scadenza dei termini di custodia dato che nel frattempo, dall'ultimo processo in Corte d'Appello, non è intervenuta una sentenza definitiva. La Suprema Corte, con una nota ufficiale, ha ribadito che la scarcerazione non è dipesa da un errore o da un ritardo imputabile alla Cassazione. Dopo una verifica degli uffici "alla data odierna nessun ricorso per Cassazione dell'imputato risulta pervenuto".

Tutto dunque è fermo a Firenze. Da parte sua la Cassazione ha rassicurato che "provvederà all'immediata fissazione del processo non appena saranno trasmessi il ricorso ed i relativi atti alla cancelleria". Secondo alcune voci di corridoio si parla di un invio del fascicolo che potrebbe avvenire già a partire da martedì prossimo. Il clamore mediatico si spera possa velocizzare i tempi per avviare il terzo e ultimo grado di giudizio - per riformulare la pena da scontare a carico di Menenti - al fine di riportare in carcere l'autore materiale dell'agguato che ha tolto la vita ad un giovane perugino di poco più di vent'anni.