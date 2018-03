Curiosità - In piazza della Repubblica, risciò a pedale, veicoli mai visti fra i travertini della Vetusta

In piazza della Repubblica, veicoli mai visti fra i travertini della Vetusta. L’occasione è legata alla promozione di un prodotto commerciale, ma l’attenzione è tutta concentrata su questi prototipi di (per noi) inusuali mezzi di trasporto. Si tratta di risciò, che ci si dice in uso a Milano. Sono una specie di taxi a tre posti: davanti sta il guidatore-propulsore e dietro due passeggeri. Sono delle bici carenate, azionate a pedalata assistita con motore elettrico.

I due giovani sostengono trattarsi di qualcosa che supera il momento sperimentale e che nella città della Madonnina è usuale incontrare questi veicoli. Li utilizzano anche per City tour personalizzati. Il veicolo è eco-friendly e coperto, anche per riparare dalla pioggia e dal sole. Sarà! È certo che in una città come Perugia, per spingere in salita a forza di pedalate, occorrono i muscoli di un fenomeno. Molto meno faticoso il Minimetro.

