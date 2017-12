E il giorno di Natale sconosciuti ti regalano abbracci in Centro; ecco l'associazione Claps

Auguri natalizi e abbracci gratis in corso Vannucci. L’iniziativa fa capo a quattro giovani (Andrea, Giacomo, Irene e Maria Pia) del gruppo “Claps” (applauso). “Siamo una compagine di amici, una venticinquina, con un’età che va dai quindici ai ventisei anni d’età, studenti delle superiori e dell’università”, dichiarano. Siete costituiti in Associazione? “Non ancora, ma è il nostro obiettivo”. Come operate? “Andiamo in Case di riposo e luoghi deputati ad accogliere i bambini e proponiamo cose allegre, divertenti, socializzanti”. Perché costituirsi in Associazione? “Perché in certi luoghi, come scuole statali oppure ospedali pubblici, non abbiamo titolo a entrare. Ma con l’accreditamento dell’Associazione potremo farlo”.

Insomma – spiegano – sono una specie di “nasi rossi” che cercano di portare momenti di gioia e solidarietà a persone in condizione di carenza affettiva, in cattivo stato di salute o semplicemente tristi. In occasione del Natale, hanno deciso di fare gli auguri a modo loro: abbracciando, previa autorizzazione, i passanti in corso Vannucci. Qualcuno, diffidente, li scansa. Forse temendo qualche questua strisciante. Ma le loro facce aperte e pulite, insieme ai cartelli augurali, ne rivelano la natura gioviale e tranquilla. Al corso hanno incrociato il presidente dell’Associazione Filosofi, Francesco Berardi, e lo hanno abbracciato con simpatia. Come rifiutare? E il cronista ha immortalato.





Gallery