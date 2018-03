INVIATO CITTADINO Un corso gratuito per salvare delle vite: partecipano anche i vigili urbani

Venerdì 16 marzo, alle ore 14, nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, si terrà il corso Blsd (per l’apprendimento dei protocolli da attuare in relazione ad arresti cardiocircolatori) totalmente gratuito, dedicato agli sportivi, agli appassionati di caccia, a quanti amano il contatto con la natura inoltrandosi in boschi e luoghi appartati.

Sarà un'occasione per apprendere le tecniche salvavita, grazie alla presenza di istruttori qualificati e accreditati presso il 118 dell'Umbria. L’iniziativa è particolarmente utile a persone abituate frequentare boschi o montagne. Costoro, in caso di arresto cardiaco, non hanno speranze. Possono, al contrario, salvarsi solo in presenza di persone che possiedano queste fondamentali conoscenze di tecniche salvavita.

Hanno aderito all’iniziativa – presa dal consigliere Carmine Camicia, a suo completo carico economico – soggetti e associazioni ambientaliste come i circoli micologici e altre federazioni naturalistiche. La recente scomparsa, per arresto cardiaco, di un noto imprenditore mentre era a caccia con amici, insegna che, se non si interviene tempestivamente e con le tecniche adeguate, è difficile salvarsi. Tra i partecipanti, anche due giovani vigili urbani che, allo scopo, hanno preso un giorno di ferie. Segno di responsabilità che fa onore al nostro Corpo di polizia municipale